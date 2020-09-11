«Сдать будет сложнее»: Моржаретто прокомментировал новые правила получения прав

Новые правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения потреплют нервы курсантам автошкол.

В этом уверен известный автоэксперт Игорь Моржаретто. В беседе со «Звездой» он дал свою оценку инициативам МВД, которое предложило проверять будущих водителей исключительно на городских улицах, в условиях реального трафика.

«Я думаю, что сдать такой экзамен будет сложнее, потому что там объединена площадка и город. Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще. С точки зрения МВД, они говорят про возможность проверить знания и умения водителя в реальной обстановке. Площадка такого не дает», - считает Моржаретто.

Экзамен на ней сохранили, но только в рамках испытаний в автошколе. Итоговые испытания будут проходить только в городе. Кандидаты в водители должны будут продемонстрировать умение безопасно управлять автомобилем в плотном потоке.

Систему штрафных баллов при этом поделили на три категории, включая грубые ошибки, совершение которых ставит крест на получении заветных «корочек».

«Есть другая проблема у нас. Многих сотрудников сократили, в том числе и в ГИБДД. Чисто физически не хватает экзаменаторов. В регионах ситуация еще хуже. Там приходится ждать в очереди на сдачу экзамена месяц, а то и два», - полагает автоэксперт.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Для успешной сдачи экзамена необходимо будет знать теорию, уметь искусно лавировать среди других автомобилей, набрав при этом менее пяти штрафных баллов.