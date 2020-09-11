Пашаев объяснил, почему адвокатская палата нашла нарушения в его работе

Защищавший актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев рассказал, почему в его деятельности на этом процессе нашли нарушения. Он назвал кодекс профессиональной этики адвоката «очень жестким».

«У нас же кодекс профессиональной этики адвоката очень жесткий. Регламентирует общение адвоката и со СМИ, и с гражданами, с кем угодно. Что-то нелестное сказал, не то сказал: будь любезен - неси ответственность», - пояснил Пашаев в разговоре со «Звездой».

Он отметил, что это даже хорошо и закон должны соблюдать все, так как если даже адвокаты будут им пренебрегать, «чего просить от простого народа». По словам Пашаева, более подробно на эту тему можно будет говорить после решения комиссии в конце сентября.

Относительно процесса по Ефремову Пашаев сказал, что ничем не расстроен, кроме срока.

«Я уверен, что на второй инстанции намного лучше будет результат», - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии нашла нарушения этики правил профессии в деятельности Пашаева. В Минюсте России, в свою очередь, решили внести представление о прекращении его адвокатского статуса.