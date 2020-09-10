«Мир сходит потихоньку с ума»: Хотиненко прокомментировал новые правила номинации на «Оскар»

Ведущая программы «Между тем» обсудила с народным артистом России и кинорежиссером Владимиром Хотиненко новые правила американской киноакадемии для номинантов на премию «Оскар». По мнению гостя программы, информационный шум, поднятый после анонсирования данных правил, не так уж и важен.

«Здравствуйте, сегодня причем ЗДРАВствуйте, как обобщение имеет особое значение. Здравствуйте, будьте здоровы, все это важнее, чем вот эти страсти вокруг новых установок «Оскара». Дело в том, что я к этому отношусь достаточно спокойно. Мир сходит потихоньку с ума, это просто вот определенный симптом, еще один симптом. Но, я вот что хочу сказать, дело в том, что сейчас и «Оскар», и на фестивалях, фильмы, в которых эти параметры так или иначе соблюдены, пользуются успехом. Так или иначе, это давно уже в норме, в американских голливудских фильмах полицейский один черный, один белый, к этому мы тоже привыкли. Нам чуть сложнее соблюдать эти условия, но, я в свое время, у меня мусульманин выдвигался на «Оскар». И вот сейчас бы он имел все шансы «Оскар» получить», - рассказал режиссер.

Напомним, что по новым правилам киноакадемии, которые полностью вступят в силу к 2024 году, хотя бы один из актеров, играющих главную роль, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если же по сюжету это невозможно, то такие люди должны составлять треть съемочной группы вместе с женщинами, приверженцами нетрадиционной сексуальной ориентации и инвалидами.