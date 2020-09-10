«Всюду черный смог»: в Бейруте не могут потушить полыхающий склад с ГСМ

Центр Бейрута окутан густым черным смогом. В ливанской столице продолжает полыхает склад. Точную площадь пожара назвать невозможно, к месту ЧП прибывают все новые пожарные машины.

К тушению пламени подключилась армейская авиация. По предварительным данным, внутри строения горят автомобильные покрышки и горюче-смазочные материалы.

«Огонь уже перекинулся на склад, который находится напротив. Возгорание пока небольшое, с ним пытаются справиться пожарные. Сообщений о раненых не поступало. Трасса из Бейрута полностью перекрыта», - сообщает с места событий корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.

Все подъезды к полыхающему складу перекрыты. Армия пропускает на территорию только пожарных, сотрудников служб безопасности и журналистов, освещающих ЧП.

«Недалеко от места пожара дежурят врачи. Машины скорой помощи стоят прямо на дороге. Медики опасаются возможных инцидентов. Пожарные продолжают работать», - добавил Алаеддин.

Постепенно огонь удалось сбить, но о полной локализации пока речи не идет. В эпицентре пожара огромная температура, подобраться близко к горящим строениям невозможно, их заливают с воздуха.

«Огонь полыхает над всем центром ливанской столицы. Всюду черный смог, но паники в жилых кварталах не наблюдается, магазины открыты. Из-за того, что блокированы ближайшие трассы, наблюдаются пробки в городе», - сообщил корреспондент.

Пожарные торопятся погасить пламя. Ведь месяц назад в Бейруте уже прогремел разрушительный взрыв, уничтоживший десятки жилых и офисных строений, разрушивший инфраструктуру городского порта и унесший жизни 190 человек. В городе по-прежнему действует режим чрезвычайного положения.