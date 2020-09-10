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Эксперт объяснил, зачем F-35 маскируют под российские истребители

Анна Касаткина
14:51 10.09.2020
В связи с поступлением на вооружение в России истребителя пятого поколения Су-57, а в Китае Chengdu J-20 и J-31, американцы решили перевооружить эскадрилью-агрессор более современными моделями, отметил Виктор Мураховский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: orayan82, Wikimedia

Военное руководство Соединенных Штатов не интересуют медийные последствия факта маскировки своих истребителей под российские и китайские самолеты во время учений. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В разговоре со «Звездой» Мураховский объяснил, что в ВВС США создана так называемая эскадрилья-агрессор, которая во время учений должна имитировать действия противников. В связи с поступлением на вооружение в России истребителя пятого поколения Су-57, а в Китае Chengdu J-20 и J-31, американцы решили перевооружить эскадрилью более современными моделями, добавил эксперт.

«В частности, они передают этой эскадрилье первую партию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая была выпущена достаточно давно и, собственно, уже требует доработки и модернизации, если оставлять ее в составе ВВС США. Но они решили этого не делать, а передать их в эскадрилью-агрессор», - рассказал Мураховский.

Он уточнил, что в Военной доктрине США вероятными противниками значатся не только Россия и Китай, но и Иран, и КНДР, и ряд других стран, однако они не обладают в данный момент таким современным вооружением.

«Они (американцы. - Прим. ред.) - люди прагматичные. Они не боятся никаких медийных последствий того, что американские самолеты, раскрашенные под российские самолеты и китайские, используются во время учений и тренировок. Их это абсолютно не смущает», - добавил собеседник.

Ранее эскизы истребителей F-35 в российском камуфляже опубликовал в Сети художник и ветеран ВВС Шон Хемптон. Он уточнил, что разрабатывает дизайн по заказу военных.

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