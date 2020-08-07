«От него разило алкоголем»: свидетель о состоянии Ефремова после ДТП

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Роман Шрамко в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал подробности случившегося.

По его словам, актер на своем внедорожнике перед тем, как столкнуться с Сергеем Захаровым, подрезал другие автомобили. После аварии свидетели остановились и попытались помочь пострадавшему.

«Видел, как народ собравшийся вытащил из машины человека. Когда ближе подошел - это был Ефремов. Он ушел от автомобиля, пошатываясь. Пошел, сел возле тротуара. Подошел ко мне, попросил сигарету», - рассказал Шрамко.

По его словам, актер был сильно пьян, стоял на ногах нетвердо и не очень беспокоился о судьбе Сергея Захарова.

«Ефремов был в неадекватном состоянии. Очень в пьяном. Когда он подошел, от него разило алкоголем. На потерпевшего он внимания не обращал. Ему было жалко автомобиль, он смотрел на свою машину», - заключил свидетель.

Ранее другой свидетель произошедшего, Влад Женжебир, заявил, что видел, как после аварии Ефремова выводили со стороны водительского сиденья.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.