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«Миша зомбирован Пашаевым»: почетный адвокат России дал оценку защите Ефремова

Александр Островский
23:37 06.08.2020
Участие адвоката Пашаева - крупное несчастье для Ефремова
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал ситуацию с делом против Михаила Ефремова. По его словам, этот «заурядный» судебный процесс адвокаты превратили в ярмарку тщеславия.

«Вся та вакханалия в СМИ, которая развернулась в связи с заурядным, на первый взгляд, судебным процессом по обвинению Михаила Ефремова в данном преступлении, иначе как ярмаркой тщеславия адвокатов я назвать я не могу. Никогда такого не было, чтобы судебные репортажи велись в основном как программы о модах и скандалах. Никогда не обсуждались машины одежда, любовницы и так далее участвующих в деле адвокатов. Обычно обсуждается позиция по делу, которую адвокаты считают возможным обсудить.», - высказался Островский.

По его мнению, участие в деле адвоката Эльмана Пашаева  ничего хорошего Михаилу Ефремову не сулит.

«По данному делу я считаю, что участие адвоката Пашаева - крупное несчастье для Ефремова. Потому что вот эта позиция, когда Михаил признал свою вину, потом отказался - это ухудшает его положение в процессе. Когда абсолютно ясно, что он был за рулем, есть свидетели, данные экспертиз, его биологические следы на руле, на сиденье и так далее - это свидетельствует о том, что это был Миша. И вначале он это признавал», - пояснил Островский.

Почетный адвокат России полагает, что Ефремов просто «зомбирован» Пашаевым и утратил способность трезво оценивать и трезво анализировать свое поведение.

«Я просто с грустью и тоской смотрю на перспективы данного дела», - с сожалением отметил Островский.

По словам адвоката, если бы судебный процесс проходил по стандартному сценарию с грамотной юридической помощью, то Ефремов мог бы рассчитывать или на условное наказание, или на лишение свободы в виде колонии поселения. Однако теперь, когда актер отрицает свою вину, его положение ухудшается.

«Теперь, когда он отрицает вину, это относится к обстоятельствам, ухудшающим его положение по делу. И если образно взять весы Фемиды, то на одной чаше весов - обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу Михаила, а именно: он не привлекался к уголовной ответственности, он популярный актер, имеющий звание Заслуженного артиста. А на другую чашу весов будет положено нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, наркотическое опьянение. И главное то, что он  вину не признал, а она будет доказана судом. И поэтому эти весы качнутся в сторону утяжеления», - объяснил Островский.

По версии следствия, Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации. Михаила Ефремова на месте ДТП сняли на видео несколько свидетелей. Позже актер выступил с видеообращением, где выразил сожаление в связи со случившимся. Однако через некоторое время адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не собирается признавать себя виновным.

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