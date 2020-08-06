«Решили устроить революцию»: Добровинский рассказал, почему сразу после ДТП с Ефремовым оказались актеры «Современника»

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи потерпевшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, объяснил в эксклюзивном комментарии «Звезде» причину большого скопления актеров «Современника» на месте ДТП 8 июня в центре Москвы буквально за считанные минуты после случившегося.

«Почему совершенно неожиданно некоторое количество актеров оказались в одном месте? Почему господин Ерфемов был в состоянии опьянения? Актеры театра "Современик" взбунтовались против назначенного худрука и они решили в этот день сделать революцию в "Современнике". Они все ехали в одном направлении», - объяснил он.

По его словам, «Современник» создал отец Михаила, соответственно, актерам «было интересно назначить вместо скинутого им на парашюте худрука, Ефремова». Якобы творческий коллектив считал его человеком управляемым, а также предполагалось, что он будет своеобразной «афишой, которой можно легко управлять». Также данная версия объясняет состояние Ефремова, при котором он сел за руль.

«Идти на революционные и боевые действия сложно. Поэтому сначала человек выпил, покурил и в результате произошла авария», - отметил Добровинский.

По его словам, это всего лишь версия, «но источник симпатичный».

По версии следствия вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал смертельное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и протаранила машину Lada. За рулем отечественного автомобиля был 57-летний Сергей Захаров, курьер службы доставки. На следующее утро Захаров скончался в больнице. Сразу после аварии, по информации в СМИ, через три минуты, к месту ДТП приехал Гармаш, Иван Стебунов с женой.