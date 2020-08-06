«Взрыв разрушил все»: местный житель об обстановке в Бейруте спустя два дня после трагедии

Улицы столицы Ливана сейчас больше похоже на руины. Город находится в плачевном состоянии: вместо многих зданий остались одни остовы и «скелеты», автомобили прекратились в груды искореженного металла. Местные жители и службы заняты разбором завалов. Специалисты МЧС РФ помогают пострадавшим.

«Взрыв разрушил все снаружи и внутри. Вы можете увидеть что здесь творится. Очень жаль. Я работаю здесь в апартаментах», - заявил «Звезде» местный житель Ахмад Газави.

На нем медицинская маска - в стране еще сохраняется угроза заражения коронавирусом.

Впрочем в разрушенную столицу вместе с сотрудниками МЧС прибыли и специалисты Роспотрбенадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.

В общей сложности на пяти рейсах МЧС РФ будут направлены 150 человек.

Россия проводит в Бейруте гуманитарную операцию, в рамках которой специалисты МЧС, которые еще вчера прибыли в столицу Ливана, осуществят спасательные работы, а также окажут помощь пострадавшим в развернутом мобильном комплексе. Он расположен на территории футбольного стадиона и способен принимать в сутки до 150 человек. Местные больницы Бейрута переполнены, лекарств не хватает.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.