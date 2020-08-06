Мобильный госпиталь МЧС РФ развернули в Бейруте

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

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