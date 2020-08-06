Мобильный госпиталь МЧС РФ развернули в Бейруте
Госпиталь способен принимать в сутки до 150 человек. Он оснащен всем необходимым оборудованием, включая хирургическое, реанимационное, стоматологическое.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в пострадавшей от мощного взрыва столице Ливана городе Бейруте.
Госпиталь расположен на территории футбольного стадиона. Скоро он начнет принимать первых пострадавших.
Госпиталь способен принимать в сутки до 150 человек. Он оснащен всем необходимым оборудованием, включая хирургическое, реанимационное, стоматологическое.
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести.