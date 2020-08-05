Медик рассказала, каким правилам нужно обязательно следовать пациентам с гипертонией

Пациентам с хронической гипертонией необходимо принимать лекарственные средства не в моменты повышения давления, а для того, чтобы такого повышения не было. Такое мнение высказала

ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Галина Холмогорова в интервью «Звезде».

«Гипертония – это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и «бросаются» на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо», - объяснила она.

Специалист указала, что в настоящее время существует очень обширный и хороший арсенал средств для пациентов с данным заболеванием, назначить которые может только врач.

«Ни в коем случае нельзя менять назначение, ни в коем случае нельзя отменять лекарства», - подчеркнула Холмогорова.

Медик обозначила, что у больных гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления», а может быть лишь целевой уровень, «который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств», индивидуально подобранных для человека.

Эксперт также описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с таким диагнозом. Она рассказала, что резко вставать не следует и процесс подъема должен проходить постепенно, с удерживанием ног на постели и небольшой зарядкой.

«Потом нужно спустить ноги и тоже чуть-чуть подвигаться», - добавила она.

Эксперт объяснила, что подниматься следует, держась за спинку кровати или стула. Помимо описанного ритуала больным гипертонией необходим более долгий сон, достигающий примерно 10 часов ввиду особенности их организма.