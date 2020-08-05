«Ущерб не возместите»: эксперт рекомендовал не пользоваться случайным дорожным сервисом
У подобных точек могут быть проблемы с документацией, которые помешают при необходимости компенсации ущерба от некачественных услуг.
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Автомобилистам следует отказаться от услуг сервисов на дороге, так как качество их работы может не соответствовать желаемому. Об этом «Звезде» рассказал автомобильный эксперт Виктор Пак.
Он отметил, что при произведении замены масла нельзя быть уверенными, какое именно масло будет использовано.
Эксперт указал, что в таких точках могут быть проблемы с документацией, что может повлечь потенциальные трудности. К примеру, если после некачественных услуг у автомобиля выйдет из строя система кондиционирования, то «ущерб вы никаким образом не возместите».
«Лучше все делать в специализированных сервисах», - подчеркнул Пак.
Специалист также добавил, что для выявления утечек жидкости в автомобильных системах можно использовать механизм вакуумирования.