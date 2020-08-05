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«Ущерб не возместите»: эксперт рекомендовал не пользоваться случайным дорожным сервисом

Анна Берестовая
02:27 05.08.2020
У подобных точек могут быть проблемы с документацией, которые помешают при необходимости компенсации ущерба от некачественных услуг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Автомобилистам следует отказаться от услуг сервисов на дороге, так как качество их работы может не соответствовать желаемому. Об этом «Звезде» рассказал автомобильный эксперт Виктор Пак.

Он отметил, что при произведении замены масла нельзя быть уверенными, какое именно масло будет использовано.

Эксперт указал, что в таких точках могут быть проблемы с документацией, что может повлечь потенциальные трудности. К примеру, если после некачественных услуг у автомобиля выйдет из строя система кондиционирования, то «ущерб вы никаким образом не возместите».

«Лучше все делать в специализированных сервисах», - подчеркнул Пак.

Специалист также добавил, что для выявления утечек жидкости в автомобильных системах можно использовать механизм вакуумирования.

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