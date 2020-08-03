«Не смотрите на хвост»: эксперт Роскачества рассказал, как выбрать натуральный хороший арбуз

Внешне качественный арбуз должен выглядеть цельным и чистым, на корке хорошего арбуза не допускается большое кол-во дефектов, побитостей, рубцов или трещин. А глянцевая корка свидетельствует о недозрелости плода, заявил «Звезде» специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.

«Не смотрите на хвост арбуза: высохший хвост - это не 100% признак вкусного арбуза. Плохо, когда он пересохший», - уточнил он.

По словам эксперта, звук должен быть не глухим и не звонким, напоминающим вибрацию.

«Если звук глухой-арбуз перезрел, если звонкий - недозрел», - заключил Киселев.

Также следует обращать внимание на земляное пятно - это место, на котором арбуз лежал на земле.

«Земляное пятно должно быть одно. Ярко желтое, чем ярче, тем лучше», - сказал он.

Также эксперт посоветовал не употреблять больше полутора килограммов арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред.

Что касается ранних арбузов, которые появляются в продаже в конце июля- начале августа, то Роскачество проводило исследования, где проверяло их 174 показателем качества и безопасности.

Количество нитратов в исследованных арбузах оказалось ниже предельных значений.

«Ни в одной точке эксперты Роскачества не обнаружили нитратный арбуз. Места выращивания проверяются несколько раз в год на наличие вредителей, сорняков, микротоксинов, поэтому возможность спустить в релиз продукт с большим количеством химических веществ сведено к минимуму», - уверил сотрудник ведомства.

Появившиеся уже сейчас в торговых точках Москвы арбузы приехали из Дагестана и Ирана. Так, в Иране получают четыре урожая бахчевых в год, а в Узбекистане иногда бывает три урожая: первый появляется под пленкой, второй - в результате рассадных культур, а третий - суходольный. Различаются ягоды разных урожаев только сладостью.