Невролог оценил риски вживления микрочипов в человеческий мозг

Изобретенный компанией Илона Маска чип для лечения неврологических болезней непременно будет испытан на людях, что позволит современной медицине приблизиться к решению многих непосильных пока задач.

Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов.

«Это новая технология. Все из нынешних современных разработок, скажем так, испытывались и не всегда удачно. Эта разработка позитивна, она несет в себе много значимого. Это и возможность считывать происходящее в пределах мозга, это даст понимание и возможность лечить многие болезни», - считает врач Труханов.

Маску удалось успешно имплантировать чип в мозг двух свиней. Сейчас эксперты тщательно следят за их состоянием, пытаясь понять, насколько эти манипуляции безопасны.

«При массовости применения могут возникнуть осложнения. В плане лечебных возможностей это будет использоваться наверняка, нет в этом ничего плохого, как и во всем технологическом прогрессе. Люди склонны паниковать, однако ученые несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто», - добавил невролог.

Ученые рассчитывают, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Знаменитый изобретатель также полагает, что импланты поспособствуют гармоничному слиянию человека с искусственным интеллектом.