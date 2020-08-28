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«География расширилась»: продюсер «Новой Звезды» Дарья Пиманова рассказала, чем организаторы удивят зрителей в шестом сезоне

Иван Линдеманн
18:25 28.08.2020
В этом году будет 87 участников, а не 85. Один из них представляет ДНР.
«География расширилась»: продюсер «Новой Звезды» Дарья Пиманова рассказала, чем организаторы удивят зрителей в шестом сезоне
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Совсем скоро на телеканале «Звезда» стартует шестой сезон всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». О том, чем в этот раз будут удивлять зрителей создатели шоу на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» рассказала ведущая программы «Легенды музыки» и продюсер «Новой Звезды» Дарья Пиманова.

«Удивлять будем много чем. Цель - сделать Евровидение, только на уровне регионов России», - сказала она.

Пиманова отметила, что в этом году в шоу будет 87 участников. Дело в том, что по условиям конкурса от каждого региона РФ должен быть представлен один человек. В этот раз организаторы не смогли определиться с выбором и в одном из субъектов отобрали сразу двух участников. Кроме того, еще один певец родом из Донецкой Народной Республики.

«География расширилась в сторону ДНР», - подчеркнула продюсер «Новой Звезды».

Она также отметила, что организаторы следят за судьбой бывших конкурсантов. С 2014 года существует общий чат участников, который активен до сих пор.

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