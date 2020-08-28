Президент НИЦ «Курчатовский институт» рассказал, как атомный проект помог сохранить суверенитет РФ

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» стоял у истоков атомного проекта. Там было придумано фактически все, что сейчас в ядерных технологиях. Об этом в интервью «Звезде» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Это ядерное оружие – база для того, чтобы его создать, это атомная энергетика, первая атомная станция в Обнинске, первая атомная подводная лодка в 1958 году, это первый атомный ледокол 1959 года, это космические установки. А сегодня это ядерная медицина, изотопы, мегаустановки, которые позволяют проникать в глубь материи с одной стороны и с другой стороны создавать новые материи и базу для ядерной медицины», - сказал Ковальчук.

Он отметил, что сегодня корпорация Роскосмос фактически воспроизводит то, что было создано в стенах «Курчатовского института». По словам Ковальчука, во многом благодаря атомному проекту удалось сохранить суверенитет России.

«Мы сохранили страну и ее суверенитет благодаря ядерному оружию и средствам ее доставки. Но мы должны понимать, что этот "зонтик" не очень долго может нас защитить. Мы благодаря фундаментальной науке так глубоко проникли в живую жизнь, что другого рода дела, интересы и опасности висят над нами. Атомный проект номер два – второй атомный космический проект по масштабам – переход к природоподобной техносфере, к новому технологическому классу», - добавил Ковальчук.

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