Эксклюзив МВТФ Армия-2020 «Гром» среди ясного неба: на форуме «Армия-2020» показали новейший БПЛА Иван Линдеманн Беспилотник работает «ведомым» в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представлен полноразмерный макет реактивного беспилотного летательного аппарата «Гром». О новинке телеканалу «Звезда» рассказал директор Центра перспективных исследований АО «Кронштадт» Владимир Воронов. «Скоростной ударный БПЛА предназначен для выполнения ударных задач, для преодоления противовоздушной обороны с применением авиационных средств поражения» - сказал директор компании-разработчика. Он отметил, что беспилотник работает «ведомым» в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков раскрыл задачи, которые предстоит решать новейшему БПЛА. Также он подчеркнул, что за беспилотной авиацией - будущее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует