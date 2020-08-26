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«Войскам надо выполнять задачу»: замминистра обороны РФ Булгаков рассказал об итогах масштабных спецучений войск МТО

Владимир Расходчиков
09:41 26.08.2020
Замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в эфире программы «Между тем» рассказал о целях учений войск МТО в ЮВО и объяснил, что происходит дальше с возведенными в ходе маневров понтонными мостами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гость программы «Между тем» ​заместитель Министра обороны РФ, генерал армии, Герой России Дмитрий Булгаков​ рассказал о прошедших недавно специальных учениях войск материально-технического обеспечения (МТО) в Южном военном округе (ЮВО). В частности, замминистра обороны России рассказал о целях войск МТО в завершившихся учениях.

«Территория нашего государства очень огромна, с различными рельефами местности, с различными барьерными рубежами: мелкими, средними, крупными, супер крупными и так далее. А войскам надо выполнять задачу, поэтому, чтобы войска Южного военного округа, это естественно, что будут нарушены все коммуникации транспортные как на воде, так и на железных дорогах, автомобильных дорогах, это мосты различного типа. И для того, чтобы преодолеть барьер существуют рода войск, которые входят в систему МТО: железнодорожные войска, дорожные войска и другие, которые могут понадобиться. Поэтому одна из задач - обеспечить непрерывный пропуск войск через водные преграды. По плану и замыслу учений как раз именно в этом районе произошло нарушение движения», - заявил генерал армии.

Также российский военачальник рассказал, сколько времени заняло возведение понтонного моста через реку Волгу и что происходит с возведенными войсками МТО в ходе учений конструкциями после завершения маневров.

«Сам мост, который идет по зеркалу воды реки Волга был возведен за 24 часа. Возведение этого моста шло в рамках проведения занятий по боевой подготовке, это штатное средство понтонно-мостового батальона, конечно мы его снимаем после учений, забираем себе, обслуживаем. И дальше батальон занимается боевой подготовкой на этих мостах. Но есть мосты автомобильные и железнодорожные, которые необходимы, мы по обращению властей и по решению министра обороны оставляем их во временную эксплуатацию тем или иным субъектам. У нас сегодня много мостов сделано, которые работают на сегодняшний день в интересах субъектов Федерации», - заявил замминистра обороны РФ.

Напомним, что недавно в ЮВО прошли масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения. Маневры прошли одновременно в Астраханской и Ростовской области, на Кубани и в Крыму. В ходе специальных учений были задействованы почти шесть тысяч военнослужащих и 750 единиц военной и специальной техники.

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