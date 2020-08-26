«Это соседи с третьего этажа»: очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в доме в Москве

В результате взрыва в жилом доме, расположенного по улице Кубинка в Москве, никто не погиб. Очевидцы происшествия рассказали о первых минутах после ЧП. С их слов, хлопок раздался в одной из квартир на третьем этаже.

«Это соседи с третьего этажа, которые там снимали квартиру. Их и соседями-то не назовешь. Это семейная пара. Женщине лет 35, наверно. Она сначала сидела, потом поднесли одеяло, она легла. Ее, наверное, оглушило взрывом, я не знаю, как она сама вышла», - рассказала одна из жительниц дома.

Сигнал о происшествии поступил на телефон дежурного Центра управления в кризисных ситуациях около десяти часов утра. На место были оперативно отправлены пожарные и спасатели.

«Прибывшими на место подразделениями было отмечено открытое горение на третьем и четвертом этажах здания, а также большое количество людей, просящих о помощи. Первоочередные действия были направлены на их эвакуацию», - заявил начальник московского главка МЧС России Сергей Желтов.

В результате инцидента были спасены 16 человек, четверо пострадали, никто не погиб. На месте происшествия работают следователи.

По предварительным данным, взорвался неустановленный баллон в зальном помещении одной из квартир. Более точную информацию следователи сообщат после экспертизы.