От идеи до реализации: директор АКИТ рассказал о развитии технопарков в России

В России сегодня создано более ста технопарков, из которых 46 промышленные. Об этом рассказал «Звезде» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

«На сегодняшний день в России создано более ста технопарков, из которых 46 промышленные», - рассказал Шпиленко.

Он пояснил, что несколько лет назад Владимир Путин поручил провести ревизию технопарков, чтобы навести порядок.

«Министерством промышленности и торговли РФ проводится колоссальная работа по перезагрузке данной инфраструктуры. Сегодня готовится некая архитектура видов технопарков и мер государственной поддержки», - рассказал директор АКИТ.

Он уточнил, что в рамках национального проекта было заложено создание не менее пяти био-агро-технопарков. Совместная работа экспертов ассоциации, Минпромторга, министерства образования привела к тому, что появился новый вид агротехнопарков, добавил Шпиленко.

«Мы ни в коем случае не вторгаемся на площадки вузов. Именно студенты и преподавательский состав, в том числе и в технополисе Эра, должны осуществлять прикладные работы», - пояснил Шпиленко.

Технопарки являются уже следующей стадией, когда от идеи переходят к некоей конкретной реализации, рассказал директор АКИТ.

«Именно поэтому государство создает некие площадки, вкладывает деньги в промышленные инфраструктуры, в том числе в так называемую технологическую инфраструктуру», - рассказал Андрей Шпиленко.

Он пояснил, что технопарки предназначены для снижения издержек при экспериментальном выпуске или при мелкосерийном выпуске.