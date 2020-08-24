Начальник Генштаба «Юнармии» рассказал о главной задаче движения на ближайшее время

В российских городах в ближайшее время начнут появляться новые дома «Юнармии», а само движение будет расширяться. Об этом в студии «Звезды» рассказал начальник Главного штаба военно-патриотического движения Роман Романенко.

По его словам, в настоящее время есть «громадье планов», а также много секретов, однако главной задачей является именно распространение движения в разных городах страны.

«Самая глобальная задача стоит… Во всех городах, во всех столицах, сделать дома "Юнармии". В Москве у нас есть пример, и есть уже около 20 городов, где эти дома "Юноармии" существуют, как, к примеру, дома пионерии раньше были. Чтобы там заработали все школы и, в том числе, школы юнкоров», - пояснил Романенко.

Он также рассказал о новом проекте движения – его планируется реализовать ориентировочно к следующему Дню Победы. По словам Романенко, юнармейцы будут делиться историями своих семей и родственников, которые прошли войну. После из них отберут лучшие, и уже задачей юнкоров станет сделать большой фильм – выехать в семью в любую точку страны, собрать информацию, взять интервью и выполнить съемки.