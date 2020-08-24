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Гендиректор АО «Кронштадт» раскрыл задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»

Иван Линдеманн
17:28 24.08.2020
Сергей Богатиков заявил, что «Гром» способен взаимодействовать с пилотируемым самолетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Беспилотный скоростной ударный летательный аппарат «Гром», который впервые представляется на форуме «Армия-2020», способен взаимодействовать с пилотируемым самолетом. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Это так называемый ведомый. С пилотируемого борта можно и нужно управлять тремя-четырьмя аппаратами типа "Гром"», - сказал он.

Также Богатиков раскрыл задачи, которые предстоит решать новейшему беспилотнику.

«Тактика применения следующая: беспилотная авиация идет впереди и решает задачи подавления средств ПВО, уходит из-под удара. То есть эти аппараты оснащены соответствующим управляемым оружием», - подчеркнул он.

Кроме того, гендиректор АО «Кронштадт» заявил, что беспилотная авиация - ближайшее будущее России. Наша страна, подчеркнул Богатиков, не должна уступать другим государствам.

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