Эксклюзив МВТФ Армия-2020 Гендиректор АО «Кронштадт» раскрыл задачи новейшего ударного беспилотника «Гром» Иван Линдеманн Сергей Богатиков заявил, что «Гром» способен взаимодействовать с пилотируемым самолетом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Беспилотный скоростной ударный летательный аппарат «Гром», который впервые представляется на форуме «Армия-2020», способен взаимодействовать с пилотируемым самолетом. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков. «Это так называемый ведомый. С пилотируемого борта можно и нужно управлять тремя-четырьмя аппаратами типа "Гром"», - сказал он. Также Богатиков раскрыл задачи, которые предстоит решать новейшему беспилотнику. «Тактика применения следующая: беспилотная авиация идет впереди и решает задачи подавления средств ПВО, уходит из-под удара. То есть эти аппараты оснащены соответствующим управляемым оружием», - подчеркнул он. Кроме того, гендиректор АО «Кронштадт» заявил, что беспилотная авиация - ближайшее будущее России. Наша страна, подчеркнул Богатиков, не должна уступать другим государствам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует