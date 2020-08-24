Пашаев подтвердил, что вновь стал адвокатом Ефремова

Эльман Пашаев снова будет представлять в суде интересы Михаила Ефремова. Стороны заключили новое соглашение. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердил сам адвокат.

«Да, заключено соглашение заново», - сказал Пашаев.

При этом защитник не исключил, что в деле могут быть задействованы и другие адвокаты.

«Могут быть еще другие адвокаты. Может быть, но я не знаю, я не вмешиваюсь», - уточнил Пашаев.

Ефремов отказался от услуг Пашаева на прошлой неделе. Артист заявил, что оставит адвоката лишь в качестве консультанта. Сам Пашаев ранее рассказывал, что не собирается бросать своего бывшего подзащитного.

Очередные слушания по делу о смертельном ДТП состоятся 31 августа.