«Стрела», «Багги», гусеничный снегоболотоход: директор «ВПК» рассказал о новой технике на «Армии-2020»

Военно-промышленная компания представила шесть новых образцов на форуме «Армия-2020». Об этом в интервью «Звезде» сообщил генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.

«Мы представили шесть новых образцов. В первую очередь это два новых бронированных автомобиля "Стрела", они многофункциональные. Один автомобиль сделан в варианте амфибия, он может плавать. Оба автомобиля бронированные, это собственная разработка ВПК. Также мы показываем новый модуль. Это 30-мм пушка, спаренный пулемет, может работать и днем и ночью, причем ночью дальность обнаружения до трех тысяч метров», - сказал он.

Также компания представляет автомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги», развивающего максимальную мощность 240 л. с., совмещенного с автоматической коробкой переключения передач.

На «Багги» смонтированы кронштейны для установки 12,7-мм пулемета 6П58 КОРД станке 6У16 и трех 7,62-мм пулеметов ПКП «Печенег» (или ПКМ), а также укладки для размещения трех реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (или реактивных штурмовых гранат РШГ-2), двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» (или «Верба») и магазин-коробок с боекомплектом для пулеметов - снаряженные в ленты 400 патронов для 12,7-мм пулемета и 4 000 патронов для 7,62-мм пулеметов.

«Мы показываем новый гусеничный снегоболотоход, аналог МТЛБ, многим военным он понравился. Мы готовы дальше его производить. Мы делаем гусеничную тех, поэтом наши инженерные компетенции наращиваются», - отметил Красовицкий.

На форуме представлен экспортный образец бронеавтомобиля «Атлет». По словам Красовицкого, машина имеет хорошую грузоподъемность до двух тонн, хороший клиренс, запас хода тысяча километров.

«Ну и много мелких новинок в виде поста для военнослужащих, которые могут стационарно устанавливаться в люб точке. Также мы сегодня показываем собственный модуль, который сделала ВПК, но с другой оптикой. Поставлен новый прицел, который работает и в дневное, и в вечернее время, работает в двух плоскостях. Модуль мы готовы поставить и делать модернизацию в частях. Не нужно отправлять машину, специалисты готовы приехать и поставить новое вооружение», - добавил он.

Еще одна новинка форума - бронеавтомобиль «Стрела». Красовицкий отметил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а его вес составляет 4,7 тонны.

«Это сталь А-3, толщина 6,5 мм, машина держит бронебойно-зажигательный патрон с 30 метров под 90 градусов. Мы сделали также машину амфибийную, которая еще и плавает. В таком классе машин амфибийных еще в стране не было, она точно будет востребована», - заключил Красовицкий.

Мощный дизельный двигатель (200 л. с.) в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км. В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач.

Небольшая масса бронеавтомобиля «Стрела» дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до 8 человек, включая водителя.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.