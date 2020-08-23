В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

Россия и Турция находятся в продвинутой фазе обсуждения по поставке второго полка С-400, но соглашение пока не подписано, сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

«Сейчас еще некоторые детали мы дообсуждаем, досогласовываем и ждем решения турецких партнеров, чтобы подписать еще один опцион», - сказал Шугаев.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта заявил, что контракт на второй полк С-400 подписан.

Напомним, что Россия начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля текущего года.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.