Николай Панков рассказал об организации учебного процесса в военных вузах в период пандемии коронавируса

В Минобороны давно занялись цифровизацией военного образования, что помогло организовать учебный процесс, как в довузовских заведениях, так и высшего профессионального образования, заявил «Звезде» официальный представитель президента РФ - статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Есть электронная библиотека, разработано огромное количество электронных учебников. Система образования смогла адаптироваться к новым условиям и все наши учебные заведения в полном объеме реализовали образовательные программы. Мы ничего не скомкали, мы полностью завершили учебные программы», - рассказал он.

По словам, Панкова программный продукт Минобороны в удаленном режиме позволяет организовать не только обучение, но и все вступительные испытания.

«Полагаем, что многое из того, что мы наработали в этом учебной году будем использовать в нормальных условиях в 2020 году», - подчеркнул замглавы оборонного ведомства.

Правила набора в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году изменились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Курсантaм можно будет не приезжать в вуз, а сдать нормативы по месту жительства.