Проверено на личном опыте: летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57

Самолет Су-57 обладает большой степенью автоматизации, что существенно облегчает работу летчика при выполнении любых задач, которые на него возложены, заявил «Звезде» летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого Сергей Чернышев перед открытием форума «Армия-2020».

«Это самолет способен одновременно работать по наземным, по воздушным целям одиночно и в составах групп», - отметил он.

По словам летчика, для него - большая честь участвовать в испытаниях, так как на самолет Су-57 возлагаются задачи, которые не были у его предшественников.

«Ощущаем себя первопроходцами, потому что задачи все сложнее и сложнее», - подчеркнул Чернышев.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.