«Технодинамика» развернула в небе над Подмосковьем самый большой в мире российский триколор

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех развернул в небе над Подмосковьем российский триколор размером с футбольное поле – площадь стяга составила 5000 м². Достижение посвящено Дню флага России, который отмечается 22 августа. Приглашенные эксперты Книги «Гиннес. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его зарегистрировать из-за санкции в отношении России.

Из-за пандемии эксперты Книги «Гиннес. Мировые рекорды» не смогли приехать в Россию, поэтому фиксировать достижение пришлось в дистанционном формате. На аэродроме, согласно правилам дистанционного утверждения мирового рекорда, присутствовали независимые наблюдатели и приглашенный эксперт, проводивший измерения разложенного на летном поле стяга. Им выступил ведущий инженер Института космических исследований РАН Михаил Чулков. Он зафиксировал размеры - 91,72 м на 54,95 м. Действующий рекорд принадлежит представителям ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4 885,65 м².

Прыжок, организованный «Технодинамикой», с технической точки зрения непрост. Специально для пошива стяга на королевской фабрике «Передовая текстильщица» создали сверхтонкую ткань, вес которой не превышает 18г/м. Гигантские полотна сшивали в единый стяг в Краснодарском крае на предприятии «Символ», специализирующемся на производстве государственной символики.

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Флаг вместе с грузовой системой укладывался в специальный ранец, задача которого не только держать вес, но и быть стабильным в состоянии свободного падения и гарантированно расчековываться в воздухе.

Для прыжка использовали экспериментальную парашютную систему типа «крыло», разработанную НИИ «Парашютостроения» холдинга «Технодинамика». Прыжок совершил инструктор по парашютно-десантной подготовке «Аэрограда Коломна» Олег Тощев, оператором аэросъемки выступил Иван Казанцев.

На следующий день после прыжка и проведения всех формальных процедур представители Книги «Гиннес. Мировые рекорды» направили в адрес «Технодинамики» письмо, в котором сообщили что в связи с торговыми ограничениями между компанией «Технодинамика» и Соединенными Штатами, у них нет другого выбора, кроме как немедленно отозвать свои услуги.