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Выставки, конференции и посещение уникальных объектов: чем удивит форум «Армия-2020»

Ирина Егорова
09:28 21.08.2020
До открытия масштабных Армейский международных игр остается два дня. Мероприятие пройдет в парке «Патриот».
Выставки, конференции и посещение уникальных объектов: чем удивит форум «Армия-2020»
© Фото: Минобороны России

Два дня остается до открытия МВТФ «Армия-2020». Данное уникальное мероприятии, которое является  первым масштабным международным конгрессно-выставочным событием в 2020 году, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в России, но и в мире, будет особенным.

Впервые форум проходит вместе с «Армейскими международными играми – 2020». Среди других особенностей форума -  проведение различных конференций, круглых столов и брифингов. Например, на экспозиции «Военный инновационный технополис «ЭРА» будут представлены инновационные проекты и разработки ВИТ «ЭРА» научными ротами ВС РФ, а также победителями «Дня инноваций Минобороны России». Гости и участники форума могут посетить медицинскую выставку «Здоровье нации – сила Армии», а также тематическую экспозицию, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне - «Победа».

Одним из ключевых событий форума станет Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов», в который планируется системно включить пятую часть всех мероприятий научно-деловой программы. Также в программе запланировано пленарное заседание IV Конференции «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».

© Минобороны России

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО. Также будет представлено много новинок вооружения и техники. Например, первая российская полноприводная глиссирующая амфибия «Дрозд» и управляемые снаряды «Торнадо-С». 

Все участники и гости МВТФ «Армия-2020» и АрМИ-2020 смогут посетить Главный храм Вооруженных сил, музейный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года.

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