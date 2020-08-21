Два дня до старта: в Белоруссии готовятся к АрМИ-2020

Уже в это воскресенье, 23 августа, на территории сразу нескольких стран стартует важное событие в жизни вооруженных сил - Армейские международные игры. В Белоруссии, кроме хозяев, на победу нацелились бойцы из Вьетнама, Сербии, Таджикистана, Армении и России. Причем, один из конкурсов так и называется - «Снайперский рубеж », а еще будут соревнования спецназа «Полярная звезда» и связистов «Уверенный прием».

На главной жеребьевке - долгожданное распределение позиций. Военнослужащие с нетерпением ловят каждое слово, хотя есть и те, кто по-русски не понимает. Именно здесь и решается, кто и за кем выйдет на старт. Тренеры строят стратегию - российская сборная бежит в середине.

В одном строю - военнослужащие из Вьетнама, Сербии, Таджикистана, Армении, России и хозяева - белорусы. У каждой команды разных конкурсов свое оружие, которое выдает принимающая сторона - Белоруссия от пистолетов и винтовок до ручных гранатометов.

Оружие участники получают совершенно новое, еще в масле, из специальных, только открытых ящиков. Сборная России проверяет оружие - свд винтовки снайперские, и, конечно, пистолеты. Все механизмы работают четко, однако винтовки нужно еще будет пристрелять.

Участники конкурса «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» живут в специальном палаточном городке, где поселили представителей разных стран, и оборудовали быт на высшем уровне - в палатках есть холодильник и даже кондиционер. Кстати, в этом палаточном городке есть и женская команда, но она будет выступать вне конкурса.