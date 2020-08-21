«Хороший шаг для граждан»: президент Молдавии объяснил желание испытать российскую вакцину от COVID-19 на себе

Президент Молдавии Игорь Додон объяснил «Звезде» решение испытать российскую вакцину от коронавируса на себе.

«Я принял решение, что первое лицо может взять на себя риски стать первым гражданином страны, который опробует эту вакцину. Как только будет возможно, я готов попробовать на себе. Это будет хорошим шагом для наших граждан, будет меньше скептиков», - рассказал Додон.

По его словам, большинство жителей Молдавии с оптимизмом восприняли новости о появлении российской вакцины, а сам президент сразу поздравил руководство нашей страны.

«Мы, как и большинство жителей любой страны, с оптимизмом отнеслись к тому, что наконец-то появилась вакцина. И очень рад, что она появилась в Российской Федерации. Сразу поздравил российское руководство, у меня была встреча с послом по этому поводу. Вообще, я думаю, вакцина – это один из основных вопросов, которые будут обсуждаться в ближайшее время», - подчеркнул президент.

Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ.