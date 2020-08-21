Участники конкурса «Полярная звезда» выполнили пристрелку оружия

Команда Вооруженных Сил России на конкурсе «Полярная звезда» в рамках форума «Арми-2020» получила комплект вооружения, необходимого снаряжения от белорусской стороны и приступила к завершающему этапу подготовки соревнований.

Уточняется, что военнослужащие проверили комплектность вооружения, выполнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою, а также осуществили выверку прицельных приспособлений.

Помимо этого, десантники выполнили стрельбы из пистолетов ПМ, автоматов АКС-74, пулеметов ПКМ, ручных противотанковых гранатометов и снайперских винтовок СВД.

Соревнования участников конкурса «Полярная звезда» будут проходить на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии с 23 августа по 5 сентября.