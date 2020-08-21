Обкатать обновленную трассу: участники «Суворовского натиска» приступили к первым тренировкам

В Амурской области участники конкурса «Суворовский натиск» в рамках приступили к первым тренировкам на обновленной трассе.

Российские экипажи во время тестовых заездов на БМП показали хорошие результаты. Сегодня данную трассу опробуют команды Конго, Мали, Мьянмы, Афганистана и Экваториальной Гвинеи.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло семь команд. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

До старта Международных Армейских игр остается всего два дня Уже в ближайшее воскресенье, 25 августа, на территории пяти государств начнутся состязания военнослужащих со всего мира. В «АрМИ-2020» будут участвовать 190 военных команд из 28 стран.