На «Армии-2020» продемонстрируют возможности отечественных средств ПВО
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО.
В рамках мероприятия будет продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны, сообщает Министерство обороны РФ.
На динамическом показе сформированная группировка подразделений ПВО отразит массированный ракетно-авиационный удар потенциального противника имитируемого различными типами воздушных мишеней.
Мишени по своим характеристикам соответствуют существующим средствам воздушного нападения, включая аэродинамические, баллистические цели и беспилотные летательные аппараты.
Основу группировки ПВО составят современные зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-м3», «Тор», ЗРПК «Панцирь-С», боевая машина «Тайфун-ПВО».