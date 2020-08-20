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На «Армии-2020» продемонстрируют возможности отечественных средств ПВО

Андрей Аркадьев
10:30 20.08.2020
Сформированная группировка подразделений ПВО отразит массированный ракетно-авиационный удар потенциального противника.
На «Армии-2020» продемонстрируют возможности отечественных средств ПВО
© Фото: Минобороны России

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО.

В рамках мероприятия будет продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны, сообщает Министерство обороны РФ.

На динамическом показе сформированная группировка подразделений ПВО отразит массированный ракетно-авиационный удар потенциального противника имитируемого различными типами воздушных мишеней.

Мишени по своим характеристикам соответствуют существующим средствам воздушного нападения, включая аэродинамические, баллистические цели и беспилотные летательные аппараты.

Основу группировки ПВО составят современные зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-м3», «Тор», ЗРПК «Панцирь-С», боевая машина «Тайфун-ПВО».

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