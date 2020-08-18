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«Решение окончательное»: адвокат Алибасова высказался о разводе продюсера

Светлана Головина
15:14 18.08.2020
По словам правозащитника, поводом для принятия данного решения стал непростой микроклимат в семье на фоне подаренной квартиры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alibasov_nana, instagram

Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин сообщил «Звезде», что решение расторгнуть брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной является окончательным.

По словам правозащитника, подать заявление на развод продюсер решился после полного выздоравления и выписки из психиатрической больницы.

«Предполагаю, что это связано с непростым микроклиматом в семье, который в свою очередь был вызван историей с дарением квартиры Бари Каримовичу, далее в эту историю вмешалась Ольга, дочь Лидии Николаевны, и с тех пор отношения стали стремительно ухудшаться», - сказал Жорин.

На данный момент иск Алибасовым уже был подан в мировой суд. Рассмотрение дела намечено на 7 сентября 2020 года.

Незадолго до этого сын Алибасова рассказал «Звезде», что главной виновницей разрыва шоумена и актрисы является дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, у которой с его отцом сложились не очень простые отношения.

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