«Стало последней каплей»: пиар-директор Алибасова назвал причину развода продюсера

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин подтвердил «Звезде» информацию о разводе продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной и рассказал, что стало «последней каплей» для принятия решения.

По его словам, основной причиной развода, как и ранее сообщал шоумен, являются противоречия между супругами из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса сначала подарила, а затем потребовала вернуть обратно.

«Как считает сам Бари Каримович, если подарили эту квартиру, то он может распоряжаться ей так, как ему угодно, потому что это подарок. Сам факт возврата этого подарка Алибасов не воспринимает нормальным, поэтому именно это и стало финальной точкой в отношениях между супругами», - сказал Горожанкин.

Также пиар-директор продюсера добавил, что о подаче заявления на расторжение брака сторона Федосеевой-Шукшиной узнала также из опубликованного ролика сегодня, 18 августа.



Ранее сын Алибасова заявил «Звезде», что считает главной виновницей развода отца дочь Федосеевой-Шукшиной.