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«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца

Ирина Егорова
12:08 18.08.2020
По его словам, Алибасов старший считает неприемлемым то, что дочь Федосеевой-Шукшиной «хамит и гавкает на него».
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: alibasov_nana, instagram

Сын Бари Алибасова в комментарии «Звезде» объяснил причину, по которой его отец решил развестись со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, такое решение его отец принял из-за дочки своей жены.

«Папа не может сам надавать по щам ее дочке, а дочка тявкает на мужа. Когда такая ситуация в их возрасте происходит, то дочка, в этом случае, ответственность мамы.  Папа очень переживал, в итоге обиделся на нее, что она позволяет своей дочери хамить и гавкать на него. Он решил с ней развестись, так как считает это неприемлемым», - отметил он.

Он уточнил, что такая мысль у него возникала ранее, еще до попадания в больницу, хотя Алибасов, по его словам, очень любит свою жену.

«Папа на ней женился, потому что хотел сделать ее старость счастливой», - рассказал сын.

Но ему до сих пор не понятны мотивы Федосеевой-Шукшиной.

«Он бы даже не женился, если бы та не настаивала. Брак - это ее инициатива. Больше всего я переживаю за то, все-таки у них отношения испортились после того,  когда им на мозги начала капать дочь  или она изначально входила в брак с корыстной целью , чтобы его наследство отошло им», - отметил Бари Алибасов-младший.

Ранее стало известно, что продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения. Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.  

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