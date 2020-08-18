«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца

Сын Бари Алибасова в комментарии «Звезде» объяснил причину, по которой его отец решил развестись со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, такое решение его отец принял из-за дочки своей жены.

«Папа не может сам надавать по щам ее дочке, а дочка тявкает на мужа. Когда такая ситуация в их возрасте происходит, то дочка, в этом случае, ответственность мамы. Папа очень переживал, в итоге обиделся на нее, что она позволяет своей дочери хамить и гавкать на него. Он решил с ней развестись, так как считает это неприемлемым», - отметил он.

Он уточнил, что такая мысль у него возникала ранее, еще до попадания в больницу, хотя Алибасов, по его словам, очень любит свою жену.

«Папа на ней женился, потому что хотел сделать ее старость счастливой», - рассказал сын.

Но ему до сих пор не понятны мотивы Федосеевой-Шукшиной.

«Он бы даже не женился, если бы та не настаивала. Брак - это ее инициатива. Больше всего я переживаю за то, все-таки у них отношения испортились после того, когда им на мозги начала капать дочь или она изначально входила в брак с корыстной целью , чтобы его наследство отошло им», - отметил Бари Алибасов-младший.

Ранее стало известно, что продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения. Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.