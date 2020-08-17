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«Не наслаждайтесь трагедиями»: Машков о деле Ефремова

Кирилл Васин
15:36 17.08.2020
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня за рулем своего внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Народный артист России Владимир Машков призвал журналистов и общественность «не наслаждаться трагедиями», говоря о деле Михаила Ефремова.

По его словам, произошедшее – это большая трагедия, и, главное, чтобы подобного больше не случалось. Машков также подчеркнул, что не знал о проблемах со здоровьем Ефремова.

«Это беда. Давайте не будем торопиться с выводами. Когда человек находится между жизнью и смертью - это большая трагедия», - отметил Машков.

Ранее о проблемах со здоровьем Михаила Ефремова заявил его адвокат Эльман Пашаев. По словам правозащитника, состояние актера остается неудовлетворительным.

Ефремов был госпитализирован 11 августа прямо из зала суда. Во время судебного процесса актеру неожиданно стало плохо. Медики подозревали у Ефремова инсульт. После выписки актера, Пашаев заявил, что его подзащитный скорее всего сможет принять участие в заседании суда 18 августа. В ходе данного заседания может быть проведен допрос.

Друг актера также рассказал, что тот, находясь под домашнем арестом, гуляет по ночам. При этом Ефремов имеет возможность «гулять» только дома, у окна, и ему тяжело без прогулок на свежем воздухе.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня за рулем своего внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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