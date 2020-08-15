Социолог рассказала о правильной организации отдыха в выходные

У каждого человека индивидуальные потребности, которые необходимо учитывать при планировании отдыха в выходные. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова.

«Каждому человеку надо свое. Одному надо полежать на диване, чтобы восстановиться, а второму надо сходить куда-то. Все зависит еще и от того, кто с кем живет, есть ли дети. Сложно сказать, какой способ лучше», - считает Кравцова.

Людям с активной жизненной позицией, а также работникам тяжелого физического труда, необходим спокойный отдых, считает она.

«Если человек всю неделю работает на стройке, то ему в выходные не захочется идти в поход, если он сидит в офисе - наоборот, нужна активность. Если взять в среднем, то хорошо сделать то, что человек не делал на неделе. Если двигался - посидеть, если много общался, то побыть в одиночестве», - добавляет специалист.

Одним из идеальных вариантов является общение с детьми или прием гостей, при котором умеренная активность сочетается с общением и человек успевает восстановить силы перед новой рабочей неделей, уверена социолог.