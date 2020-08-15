Добровинский оценил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова

Протокол допроса Михаила Ефремова, в котором актер признает себя виновным в совершенном смертельном ДТП, действительно имеется в материалах дела. Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела», - сказал он.

Фотографии судебного протокола с признанием артиста накануне опубликовали СМИ. В документе Ефремов написал, что его автомобиль в момент аварии был исправен и вина за произошедшее лежит на нем самом.

Почему теперь защита артиста выбрала другую тактику, Добровинский объяснить не смог.

«Я присоединюсь к миллионам людей, которые не понимают, что происходит, и живу в ожидании сенсации, которую обещала защита на этом процессе», - сказал представитель семьи погибшего Сергея Захарова.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд разрешить артисту прогулки на свежем воздухе. По данным СМИ, из-за состояния здоровья актер не будет присутствовать на судебном заседании по делу о смертельном ДТП, которое из-за его госпитализации было перенесено на 18 августа.