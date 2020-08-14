Наталья Штурм рассказала, что привело к трагедии с Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова была добрым человеком, никогда не ввязывалась в скандалы и не злоупотребляла алкоголем. Причиной произошедшей с ней трагедии могло быть неудачное замужество, сказала в разговоре со «Звездой» певица Наталья Штурм.

«Очень хорошим она человеком была, добрым, настоящим творческим человеком, безумно любила пение, песню», - отметила она.

Штурм считает, что певица вышла замуж за поклонника Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало роковой ошибкой.

«Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека», - добавила певица.

Штурм также подчеркнула, что Легкоступова никогда не была замечена в злоупотреблении алкоголем.

«Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких – все чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся?», - сказала она.

Легкоступова скончалась в больнице 14 августа, не выходя из комы. Несколькими днями ранее ее дочь Анетта Бриль обнаружила артистку и Фирсова в их квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бриль незамедлительно отвезла обоих в наркологическую клинику. Она уточняла, что мать никогда раньше не увлекалась спиртным.

В ночь с 7 на 8 августа Легкоступова впала в кому, ее перевезли в другое медучреждение и сделали срочную операцию. У артистки выявили черепно-мозговую травму. Выдвигалась версия о падении Легкоступовой в ванной. Кроме того, некоторые считают виновником трагедии именно Фирсова, но Бриль не стала обвинять мужчину в избиении, по ее словам, в таких вещах должен разбираться Следственный комитет. Тем не менее она выразила недоумение от того, что супруг матери никак ей не помог в случае, если она действительно упала в ванной.