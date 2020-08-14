«Очень больно»: друг Легкоступовой прокомментировал смерть певицы

Друг певицы Валентины Легкоступовой, заместитель главного редактора еженедельника «Севастопольская газета» и бывший сенатор Андрей Соболев подтвердил ее смерть. В разговоре со «Звездой» он отметил, что с самого начала тяжело воспринимал всю ситуацию, так как был очень дружен с артисткой.

«Да, скончалась сегодня… У меня есть круг друзей, которые переживали, наблюдали за всей этой историей. Сообщили мне из-за границы», - пояснил он.

Соболев добавил, что происходившее с артисткой в последние дни было для него «очень больно».

«Мы с Валей были очень дружны», - сказал он.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее она проходила лечение в наркологической клинике совместно со своим супругом, однако в ночь с 7 на 8 августа состояние артистки ухудшилось и она впала в кому. Ее перевезли в другое медучреждение, где диагностировали черепно-мозговую травму.