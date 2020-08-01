Коварная газировка: врач рассказал о самых опасных в жару напитках
Cладкая газировка может негативно повлиять на граждан, страдающих гипертензией, перенесших инфаркты и инсульты, то есть острые нарушения мозгового кровообращения.
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В период жары стоит употреблять только прохладительные напитки. Ни в коем случае нельзя пить холодную или горячую воду. Такую рекомендацию россиянам дал военный врач, кардиолог Владимир Хорошев.
Кроме того, в разговоре с телеканалом «Звезда» он посоветовал отказаться от газированных напитков.
«Газированные напитки, сладкие газированные напитки ни в коем случае я бы не рекомендовал принимать людям», - сказал Хорошев.
Врач объяснил, что сладкая газировка может негативно повлиять на граждан, страдающих гипертензией, перенесших инфаркты и инсульты, то есть острые нарушения мозгового кровообращения.