«Сильный стресс»: врач прокомментировал информацию об инсульте Ефремова

Врач-ангионевролог, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Евгений Широков оценил состояние ранее госпитализированного из зала Пресненского суда в Москве Михаила Ефремова.

Напомним, на 11 августа было намечено очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера. Однако спустя несколько минут после того, как артиста буквально на руках занесли в здание суда, Ефремову стало плохо, и было принято решение о его срочной госпитализации. Позже в Боткинской больнице врачи поставили ему диагноз - инсульт.

«По клинической картине это похоже на инсульт, который часто развивается на фоне тяжелого стресса, не имеющего разрешения и какого-либо выхода», - рассказал Широков «Звезде».

Также, по мнению врача, большую роль в развитии инсульта играет повышенное давление.

Широков отметил, что не обладает какой-либо новой информацией по состоянию здоровья Ефремова, но заявил, что артисту действительно подтвердили инсульт в больнице.