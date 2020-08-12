Директор НИЦ Гамалеи рассказал об уникальной технологии создания вакцины от COVID-19

При создании вакцины от коронавируса ученым помогли материалы, которые были получены при разработке сыворотки о Эболы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это одна и та же технология, одна и та же технологическая платформа. На Эболе была впервые опробована эффективность технологии векторного введения генов в человеческие клетки для создания вакцины», - сказал он.

Гинцбург отметил, что эта технология дает возможность с точностью до одного нуклеотида, до одной аминокислоты рассчитать тот продукт, который следует ввести, чтобы индуцировать тот или иной тип иммунного ответа.

«С помощью этой технологии было рассчитано, где антиген вируса COVID-19 будет синтезироваться, как он будет транспортироваться, как он будет собираться в информационную структуру. Если информация будет неверной, то иммунный ответ будет неполноценным и не будет нас защищать», - подчеркнул директор НИЦ им. Гамалеи.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что вакцина никаким образом не влияет на состояние здоровья человека.

Одиннадцатого августа Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину против нового типа коронавируса. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Минобороны России.

В среду, 12 августа, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые пациенты получат вакцину в ближайшие две-три недели. Прививать граждан будут добровольно.