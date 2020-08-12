«Помяли немножко машины»: Ширвиндт рассказал о ДТП на Валдае
Виновником аварии стал актер. Он, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу и врезался в другую легковую машину.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал ДТП, в которое он попал накануне в городе Валдай Новгородской области. Актер рассказал телеканалу «Звезда», что все участники аварии здоровы.
«Помяли немножко машины, но ничего, железки - это дрянь», - заявил Ширвиндт.
Виновником аварии стал актер. Он, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу и врезался в другую легковую машину. Пассажирку этого авто доставили в больницу с травмами руки. Самому Ширвиндту медицинская помощь не потребовалась.