Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца после аварии на Валдае
Актер не уступил дорогу легковому автомобилю и врезался в него. Пассажирка легковушки была госпитализирована с травмой руки.
© Фото: Виктор Семеников, "ВКонтакте"
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области. Фотографии произошедшего опубликованы в сети «ВКонтакте».
Сын актера Михаил Ширвиндт, комментируя ДТП, поделился с телеканалом «Звезда» подробностями произошедшего.
«Обычно «поцеловались» немножко и все», - сказал он.
Также Михаил Ширвиндт рассказал о состоянии отца.
«Блистательное состояние, давно такого не было», - сказал Михаил.
Авария произошла на одном из перекрестков. Сообщается, что Ширвиндт не уступил дорогу легковому автомобилю и врезался в него. Пассажирка легковушки была госпитализирована с травмой руки. Ширвиндту медпомощь не потребовалась.