Эксклюзив Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца после аварии на Валдае Иван Линдеманн Актер не уступил дорогу легковому автомобилю и врезался в него. Пассажирка легковушки была госпитализирована с травмой руки. © Фото: Виктор Семеников, "ВКонтакте" Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области. Фотографии произошедшего опубликованы в сети «ВКонтакте». Сын актера Михаил Ширвиндт, комментируя ДТП, поделился с телеканалом «Звезда» подробностями произошедшего. «Обычно «поцеловались» немножко и все», - сказал он. Также Михаил Ширвиндт рассказал о состоянии отца. «Блистательное состояние, давно такого не было», - сказал Михаил. Авария произошла на одном из перекрестков. Сообщается, что Ширвиндт не уступил дорогу легковому автомобилю и врезался в него. Пассажирка легковушки была госпитализирована с травмой руки. Ширвиндту медпомощь не потребовалась. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует