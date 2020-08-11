Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда

Опубликовано видео госпитализации актера Михаила Ефремова.

На кадрах видно, как Ефремова вывозят на каталке и грузят в реанемобиль. Помощь медицинским работникам оказывают судебные приставы. На многочисленные вопросы журналистов они не отвечают.

На кадрах видно, что сам Ефремов находится без создания. Его адвокат от общения с журналистами также уклонился.

На 11 августа было намечено очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера. По версии следствия, Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто, допустил столкновение со встречной машиной, водитель которой в результате скончался в реанимации.

На публиковавшихся ранее кадрах было видно, что прибывший в суд артист находился в не очень хорошем состоянии еще при входе в здание суда - судебным приставам пришлось поддерживать его за руки, когда он поднимался по лестнице.