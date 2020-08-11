Ефремова госпитализировали из здания суда: видео

Актера Михаила Ефремова, госпитализировали из здания суда. Сегодня должно было пройти очередное заседание по делу о ДТП.

На кадрах, снятых в суде, видно, что артиста выносят на носилках. По предварительным данным, он находится без сознания.

На 11 августа было намечено очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера. По версии следствия, Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто, допустил столкновение с встречной машиной, водитель которой в результате скончался в реанимации.

На публиковавшихся ранее кадрах было видно, что прибывший в суд артист находился в не очень хорошем состоянии еще при входе в здание суда - судебным приставам пришлось поддерживать его за руки, когда он поднимался по лестнице.

К настоящему времени подробностей о состоянии здоровья Ефремова не поступало, однако накануне адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что в последнее время здоровье Ефремова заметно ухудшилось, появились проблемы с сердцем.