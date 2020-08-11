«Ударил кулаком»: главный тренер «Амкала» рассказал о драке Широкова с судьей

Главный тренер футбольного клуба «Амкал» Денис Зубко рассказал «Звезде» об инциденте между арбитром Никитой Данчековым и спортсменом Романом Широковым во время матча.

При этом Зубко уточнил, что судье в больнице наложили несколько швов, сейчас он идет на поправку.

«Я считаю, это неподобающий поступок такого известного человека. Тут комментарии излишни. Роман Широков посчитал, что в этом эпизоде во время игры судья должен был назначить одиннадцатиметровый удар», - рассказал тренер.

По его словам, у судьи было другое мнение на этот счет. В итоге Широков начал высказывать претензии арбитру, используя ненормативную лексику.

«За это получил красную карточку. И после этого он ударил судью кулаком. потом добавил удар по животу. Арбитру наложили в больнице несколько швов. Должно у него все быть хорошо со здоровьем», - подчеркнул Зубко.

Напомним, инцидент произошел во время матча на любительском турнире «Московский кубок селебрити», где Широков выступал за сборную Матч ТВ. Позже сам футболист принес извинения и также назвал свой поступок «неподобающим».